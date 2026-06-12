Altın Yeşil Akik Taşlı Tesbih
Ürün Kodu : T017325
%0
54.264 TL
54.264 TL
PEŞİN FİYATINA 18.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yeşil Akik Taşlı Tesbih T10400
Altın, 14 Ayar, 5,00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yeşil akik taşının doğal ve canlı tonları, bu tesbihe sakin ama dikkat çekici bir görünüm kazandırıyor. Taşların kendine özgü dokusu, altın detaylarla birleşerek dengeli bir estetik oluşturuyor. Doğadan ilham alan renkleriyle zarif ve karakterli bir duruş sergiliyor.
Altın Yeşil Akik Taşlı Tesbih
PEŞİN FİYATINA 18.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.264 TL
54.264 TL
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