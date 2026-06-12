Altın Yeşil Akik Taşlı Tesbih T10400 Altın, 14 Ayar, 5,00 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yeşil akik taşının doğal ve canlı tonları, bu tesbihe sakin ama dikkat çekici bir görünüm kazandırıyor. Taşların kendine özgü dokusu, altın detaylarla birleşerek dengeli bir estetik oluşturuyor. Doğadan ilham alan renkleriyle zarif ve karakterli bir duruş sergiliyor.