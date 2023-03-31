0.46 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük T3455 Rose Altın, 14 Ayar, 0.84 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.33 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu Pırlanta Damla Yakut Yüzük, taşıyla göz kamaştırıyor. Eşsiz bir zarafete sahip olan bu yüzük, her tarza uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlıyor. Hem özel günlerde hem de günlük kullanımda tercih edebileceğiniz bu yüzük, tarzınıza sofistike bir dokunuş katıyor.