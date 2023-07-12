2.48 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük T3753 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.88 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab.Pink Safir

Ağırlık : 2.30 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Estetik ile tasarlanan Pırlanta Pink Safir Taşlı Yüzük, Lizay ifadesiyle mükemmelliği simgeliyor. Bu eşsiz yüzük, zarafeti ve estetiği bir araya getirerek her kadının hayallerini süslüyor. Siz de Lizay ile tarzınızı ve şıklığınızı ön plana çıkaracak bu benzersiz yüzüğe sahip olabilirsiniz.