Altın Fuşya Taş Detaylı Zincir Kolye
Ürün Kodu : N171596
%0
172.788 TL
172.788 TL
PEŞİN FİYATINA 57.596 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Fuşya Taş Detaylı Zincir Kolye T9480
Altın, 14 Ayar, 15,9 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Fuşya taşların enerjisi, altının sıcaklığıyla yumuşak bir uyum içinde parlıyor. İncelikle yerleştirilen detaylar, zincire feminen ve zarif bir karakter kazandırıyor. Günün her saatinde ışıltınızı tamamlayan seçkin bir parça. Duruşunuza neşe katan sofistike bir ifade.
Altın Fuşya Taş Detaylı Zincir Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 15.9 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Fuşya Taş Detaylı Zincir Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Fuşya Taş Detaylı Zincir Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- 15.9 gram olan kolye gün içinde bileğe ya da boyuna belirgin bir yük bindiriyor mu?
5- 15.9 gram günün ilk saatlerinde neredeyse fark edilmez; uzun süre taşındığında boyunuzda hafif bir çekim hissedebilirsiniz. Çoğu kullananın 'gerçek altın ağırlığı' olarak memnuniyetle karşıladığı bir özellik.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Fuşya Taş Detaylı Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 57.596 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
172.788 TL
172.788 TL
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