0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye T224 Rose Altın, 14 Ayar, 2.84 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif ve şık tasarımıyla hayat bulan İnce Dokunuş Sanatıyla Pırlanta Baget Kolye, her anınıza büyüleyici bir dokunuş katıyor. Bu eşsiz kolye, pırlantanın zarafetini baget kesimle birleştirerek göz alıcı bir görünüm sunuyor. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an, Lizay'ın kalitesi ve zarafetiyle parlayın.