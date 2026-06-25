Altın Desenli Kalp Kolye T10482 Altın, 14 Ayar, 1.02 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik kalp formu, yüzeyindeki zarif desenlerle bambaşka bir karakter kazanıyor. Işığı farklı açılardan yansıtan detayları sayesinde hareketli ve etkileyici bir görünüm sunarken, sevginin zamansız sembolünü modern bir yorumla buluşturuyor. Kendiniz ya da sevdiğiniz biri için anlamını yıllarca koruyacak özel bir parçadır. Sevgi, ayrıntılarda güzelleşir.