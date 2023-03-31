Altın Spiga Zincir T1527 Altın, 14 Ayar, 2.20 gr

Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet ve estetik ile altın zincir, stilinizi tamamlayan mükemmel bir aksesuardır. Bu zarif ve göz alıcı zincir, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için idealdir. Altın zincirin zarafeti ve estetiği, herkesin dikkatini çekecek ve sizi özel kılacak. Stilinizi yansıtan bu muhteşem aksesuarı keşfedin ve kendinizi şıklığın zirvesinde hissedin.