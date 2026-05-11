Altın Detaylı Trend Bileklik T10092 Altın, 14 Ayar, 6,58 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal şıklık ve zarafetin buluştuğu Altın Detaylı Trend Bileklik, modern stil anlayışını kusursuz şekilde yansıtıyor. İnce işçilikle şekillenen detayları sayesinde sade ama etkileyici bir görünüm sunuyor. Her stile kolayca uyum sağlayan bu özel tasarım, günlük kullanım için vazgeçilmez bir tamamlayıcıdır.