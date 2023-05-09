0.19 Karat Pırlanta Kare Modern Yüzük T3658

0.19 Karat Pırlanta Kare Modern Yüzük
Ürün Kodu : DR148989
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36.192 TL
36.192 TL
PEŞİN FİYATINA 12.064 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.19 Karat Pırlanta Kare Modern Yüzük T3658Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.10 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.19 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bu Pırlanta Trend Yüzük, zarafetle buluşmanın en mükemmel örneğidir. İnce işçilik ve dikkatle tasarlanmış olan bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevherdir. Sadece bir yüzük değil, aynı zamanda bir ifade ve tarz simgesidir. Kendinizi özel hissetmek ve zarafetinizi vurgulamak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.
0.19 Karat Pırlanta Kare Modern Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.10 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 0.19 karat ağırlığında, F-G renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.19 Karat Pırlanta Kare Modern Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.19 Karat Pırlanta Kare Modern Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.064 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.192 TL
36.192 TL
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