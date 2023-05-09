0.19 Karat Pırlanta Kare Modern Yüzük T3658 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.10 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Trend Yüzük, zarafetle buluşmanın en mükemmel örneğidir. İnce işçilik ve dikkatle tasarlanmış olan bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevherdir. Sadece bir yüzük değil, aynı zamanda bir ifade ve tarz simgesidir. Kendinizi özel hissetmek ve zarafetinizi vurgulamak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.