0.75 Karat Pırlanta Lotus Kolye T4792 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.23 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.75 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Markiz



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Taşların dengeli dizilimiyle şıklığı yansıtan bu model, her bakışta zarif bir ışıltı sunar. Zamansız bir şıklık için sade ama etkileyici bir seçim.