0.80 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T9909 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.80 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.80 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Daha belirgin bir ışıltı sunan bu yarımtur yüzük, zarif ama güçlü bir etki yaratıyor. Pırlantaların düzenli dizilimi, parmak üzerinde akıcı bir ışık hattı oluşturuyor. Günlük şıklıktan özel anlara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Işık bazen sessizce akar, ama asla fark edilmez kalmaz.