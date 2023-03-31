1.00 Karat Elmas Safir Kolye
Ürün Kodu : DN19011
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27.576 TL
27.576 TL
PEŞİN FİYATINA 9.192 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.00 Karat Elmas Safir Kolye T1754
Rose Altın, 8 Ayar, 2.59 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.03 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 0.97 Karat
Kesim : Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lizay, incelik ve şıklığı bir araya getiren elmas safir kolyeyi sunar. Bu zarif takı parçası, her detayıyla dikkat çekici bir görünüm sağlar. Kendinizi özel hissetmek için Lizay'ın ifadesini taşıyan bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.
1.00 Karat Elmas Safir Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.59 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki elmas taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.00 karat ağırlığında elmas taşı kullanılmaktadır. Bu tasarımda kullanılan pırlanta taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir. Özenle seçilen taşlar, yüksek ışık performansı ve göz alıcı ışıltısıyla şık ve zarif bir görünüm sunar.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 1.00 Karat Elmas Safir Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.00 Karat Elmas Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 9.192 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.576 TL
27.576 TL
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