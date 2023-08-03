Altın Yuvarlak Şahmeran Bileklik T3939 Altın, 14 Ayar, 2.08 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetin en ince ve zarif ifadesiyle tasarlanmış Altın Yuvarlak Şahmeran Bileklik, Lizay markasının eşsiz bir ürünüdür. Bu şahmeran, her detayında zarafeti yansıtan altın yuvarlak tasarımıyla dikkat çekmektedir. Lizay'ın kalitesi ve estetiği ile üretilen bu şahmeran, her mekana zarafet katmak için ideal bir seçimdir.