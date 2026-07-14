Altın Tasarım Zincir T10570 14 Ayar, Altın, 19.58 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Birbirine sarmal bir düzenle kenetlenen yuvarlak hatlı parçaların tok duruşu, boyunda zengin ve dokulu bir estetik oluşturuyor. Parlak altın yüzeylerin yarattığı bu dolgun ve hacimli form, tasarıma zamansız bir güç katarken her açıdan dikkat çekici bir ışıltı sunuyor. Stilinize karizmatik ve seçkin bir dokunuş.