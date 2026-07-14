Altın Tasarım Zincir
Ürün Kodu : N180803
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%0
212.704 TL
212.704 TL
PEŞİN FİYATINA 70.901 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Zincir T10570
14 Ayar, Altın, 19.58 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Birbirine sarmal bir düzenle kenetlenen yuvarlak hatlı parçaların tok duruşu, boyunda zengin ve dokulu bir estetik oluşturuyor. Parlak altın yüzeylerin yarattığı bu dolgun ve hacimli form, tasarıma zamansız bir güç katarken her açıdan dikkat çekici bir ışıltı sunuyor. Stilinize karizmatik ve seçkin bir dokunuş.
Altın Tasarım Zincir
PEŞİN FİYATINA 70.901 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
212.704 TL
212.704 TL
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