Altın baget küpeler, belirgin eğimli kenarlara sahip pırlanta taşlarıyla modern olduğu kadar klasik bir etkiye sahip en özel mücevher seçenekleri arasında yer alır. Tek taşlı takılar kadar dikkat çekici olan altın baget küpeler, görkemli ve ihtişamlı ışıltısıyla yüzünüze güzellik katar. Genellikle beyaz altın üzerine işlenen baget altın küpe çeşitlerinin sarı ya da pembe altından oluşan zarif alternatifleri de bulunur. Sade çivi küpelerden halka ve sallantılı çeşitlere kadar en özel, zarif ve sofistike tasarımları Lizay Pırlanta ile keşfedebilirsiniz!

Altın Baget Küpe Çeşitleri Nelerdir?

Baget küpe altın mücevher koleksiyonunuza ekleyebileceğiniz en nadide, klasik ve çarpıcı takıların başında gelir. Bu mücevher parçası, herhangi bir tektaş yüzük veya kolye ucuyla uyumlu klasik bir ifade oluşturur. Lizay Pırlanta’nın geniş altın baget küpe koleksiyonunda tercih edebileceğiniz çok sayıda ışıltılı ve zarif tasarım bulunur. Seçiminizi kolaylaştırmak için altın baget küpe koleksiyonundaki en popüler tasarımlara göz atabilirsiniz:

Stud (Çivi): Çivi altın baget küpeler, genellikle arkadan geçmeli bir klipsle sabitlenen ve tam ortasında baget pırlanta taşının yerleştirildiği zarif modelleri ifade eder. Çivi şeklindeki tasarımlar, her kıyafet stiline ya da duruma uyum sağladıkları için en popüler mücevher seçeneklerinden biridir. Minimalist tasarımlarına rağmen yüzünüze hoş bir ışıltı ve zarafet dokunuşu katabilir. Biraz daha güçlü bir ifade için halo çivi adı verilen etrafı daha küçük montürlü taşlarla süslenmiş tasarım Altın Baget Küpe gibi tasarımları tercih edebilirsiniz.

Halka: Halka baget küpe çeşitleri, tüm kulak memesini çevrelediği için baş döndürücü bir etki yaratmanın en şık ve zarif seçenekleri arasında yer alır. Daire, oval ya da yenilikçi formda olabilen halka tasarımlar klasik olduğu için her zaman baş döndürücü bir etki yaratır. Tek, çift veya üçlü sıra pırlanta alternatiflerinden oluşan halka şeklindeki tasarımların ince ya da kalın versiyonları bulunur.

Damla: Drop ya da damla olarak da adlandırılan baget altın küpe çeşitleri özellikle resmî durumlarda ya da davetlerde kıyafetinizin ışıltısını artıran klasik bir mücevherdir. Genellikle kulak memesinin hemen altında biten damla küpelerin uzunluğu ne olursa olsun hem geleneksel hem de modern kıyafetlere uygundur. Oval, kare, yuvarlak ya da farklı geometrik şekillerden oluşan Altın Damla Baget Küpe çeşitleri mücevher koleksiyonunuz için zamansız bir ışıltı vadeder.

Sarkıt: Avize olarak da adlandırılan altın baget küpe çeşitleri nesiller boyu aktarabileceğiniz aile yadigarı değeri taşıyan nadide parçalardır. Bir düğünde ya da özel günde ışıltınızla baş döndürmek, görkemin ve ihtişamın dozunu artırmak için sarkıt küpeler mutlaka koleksiyonunuzda yer almalıdır. Kulak memesinin altındaki küçük boyutlardan omuzlarınıza kadar sarkanlara kadar farklı uzunluk, boyut ve renkteki sarkı altın baget küpelerle göz kamaştırıcı görünebilirsiniz.

Altın Baget Küpe Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Altın baget küpe koleksiyonunda onlarca şık, zarif ve büyüleyici model varken aralarından en doğru tasarımı seçmek için bazı önemli kriterleri değerlendirmek gerekir. İster kendi mücevher koleksiyonunuza ihtişam katmak ister hayatınızdaki özel birini sürprizlerle şaşırtmak için seçin, aşağıdaki tüyoları mutlaka dikkate almalısınız:

Renk: Altın baget küpelerin metal kısmında genellikle 14 ya da 18 ayar altının doğal sıcaklığı ve ışıltısı kullanılır. Özellikle pırlanta baget kesme taşlarla uyumlu bir görünüm oluşturmak için beyaz altın kaplama klasikleşmiş bir tercihtir. Ancak pırlantaya eşsiz bir sıcaklık katmak için sarı ya da rose altın da tercih edilir.

Stil: Çivi, halka, drop ya da sarkıt gibi farklı altın baget küpe çeşitlerinin her birinin yüzünüze eklediği ışıltı ve benzersiz his farklıdır. Günlük sade bir takı için çivi ya da halka küpelerin klasikleşmiş zarafeti her zaman harika görünür. Yüksek ihtişam gerektiren özel anlarda ise damla veya sarkıt altın baget küpelerin ikonikleşmiş ışıltısı baş döndürücü olabilir.

Şekil: Şekil, taşın kesimiyle uyumlu olarak küpenin duruşunu etkilediği için dikkate alınması gereken önemli bir kriterdir. Yuvarlak, kare, oval ya da prenses kesim gibi klasik stiller hem diğer takılarla uyumlu olduğu hem de zamansız olduğu için her zaman daha fazla tercih edilir. Nesiller boyu aktarabileceğiniz eşsiz bir parça arıyorsanız ya da altın gerdanlıklar ile uyum arıyorsanız daha sanatsal tasarımları da değerlendirebilirsiniz.

Altın Baget Küpe Nasıl Takılır?

Baget altın küpe, tek başına yüksek dozda zarafete ve büyüleyici bir ışıltıya sahip olduğundan kombinlemesi oldukça kolaydır. Profesyonel ortamlar için halka ya da çivi gibi tek taş montürlü baget altın küpeler aynı tarz kolye ile minimalist tarzı yansıtır. Benzer şekilde günlük hayatta da yüzünüze narin bir ışıltı eklemek için zarif top altın küpe ya da tek sıra halkalar kıyafetlerinizi canlandırabilir. Akşam için bir çift elmas sarkıt veya damla baget küpeyle su yolu bileklik ve gerdanlık seçerek biraz ihtişam katabilirsiniz.

Siz de klasikleşmiş altın baget küpelerin en zarif ve eşsiz tasarım örneklerini Lizay Pırlanta’da bulabilir, kendiniz ya da sevdikleriniz için avantajlarla satın alabilirsiniz!