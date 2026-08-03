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Altın Bombeli Kadın Alyans - 3 mm

Ürün Kodu : M324100
Altın Bombeli Kadın Alyans - 3 mm
Altın Bombeli Çift Alyans - 3 mm
Altın Bombeli Erkek Alyans - 3 mm
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%0
11.288 TL
11.288 TL
PEŞİN FİYATINA 3.763 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.

Tükendi

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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Bombeli Kadın Alyans - 3 mm T10687

14 Ayar, Altın, 0.86 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Sadelikten ödün vermeyen erkekler için! 3 mm bombeli tasarımıyla konforlu bir kullanım sunan bu altın alyans, zarafeti ve estetiği parmağınızda buluşturuyor.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Bombeli Kadın Alyans - 3 mm
PEŞİN FİYATINA 3.763 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.288 TL
11.288 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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