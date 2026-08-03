Altın Bombeli Kadın Alyans - 3 mm
Ürün Kodu : M324100
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%0
11.288 TL
11.288 TL
PEŞİN FİYATINA 3.763 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Bombeli Kadın Alyans - 3 mm T10687
14 Ayar, Altın, 0.86 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sadelikten ödün vermeyen erkekler için! 3 mm bombeli tasarımıyla konforlu bir kullanım sunan bu altın alyans, zarafeti ve estetiği parmağınızda buluşturuyor.
Altın Bombeli Kadın Alyans - 3 mm
PEŞİN FİYATINA 3.763 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.288 TL
11.288 TL
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