1.26 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük T10436 Altın, 14 Ayar, 3,64 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 1.26 Karat

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bakışları tek bir noktada toplayan bu siyah taşlı tektaş yüzük, güçlü görünümüyle dikkat çekiyor. Derin siyah tonları, ışıkla buluştuğunda etkileyici bir kontrast yaratarak tasarıma karakter kazandırıyor. Klasik tektaş anlayışına modern ve cesur bir yorum getiren bu parça, her stile kolayca uyum sağlıyor.