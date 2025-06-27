0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe T5722 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.67 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kendine has formuyla dikkat çeken bu model, modern ve cesur bir stilin ifadesi olarak öne çıkar. Işıltılı taşları ve simetrik yapısıyla güçlü bir duruş sergiler. Abartıya kaçmadan fark yaratmak isteyenler için stilin tamamlayıcı bir parçası olmaya adaydır.