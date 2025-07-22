Pırlantanın göz kamaştıran ışıltısı ve zümrüt taşının yeşil parıltısının bir araya geldiği pırlanta zümrüt bileklikler tek başına da kullanılabilen şık mücevherlerdir. İstenildiğinde set olarak da tamamlanabilen pırlanta zümrüt bileklikler bileğinizi süsleyecek zarif bir takıdır. Eski çağlardan beri zümrüt taşının, takan kişiye zenginlik ve zihinsel dinginlik getirdiğine inanılır. Bu gibi inanış sebebiyle pek çok medeniyetin kraliyet üyelerinin, soylu ailelerin ve hanedan mensuplarının zümrüt taşlı mücevherler taktığı bilinir. Bir dönem Osmanlı padişahlarının sarıklarını, kraliyet ailelerinin elmas taşlı taçlarını süslemiş zümrüt taşını, bugün Lizay Pırlanta’nın pırlanta zümrüt bileklik modelleri arasında bulabilirsiniz.

Pırlanta Zümrüt Bileklik Nedir?

Pırlanta zümrüt bileklikler, altın üzerine merkezde montürlenen yüksek karat zümrüt taşı ve bilekliği saran pırlanta taşlarından oluşur. Zümrüt bileklikler, zümrüt bileziklerden farklı olarak bileği tam saran altın zincirden yapılır. Zümrüt bilezikler, altına halka şekli verilerek oluşturulan direkt geçirilebilen standart ölçüdeki takılardır. Zümrüt kelepçe bileklikler, zümrüt bileziğin ve zümrüt bilekliğin bir araya getirildiği farklı bir bileklik formudur. Bileğin önüne gelen kısmı zincirden, bileği çevreleyen bölümü ise bilezik gibi iki altın metalden oluşur. Kullanım alanına ve beğeninize göre istediğiniz formda ve modelde pırlanta zümrüt bileklik modellerini Lizay Pırlanta’dan seçebilirsiniz.

Pırlanta Zümrüt Bileklik Modelleri Nelerdir?

Pırlanta zümrüt bileklik modelleri bilekliğin formu, pırlantaların ve zümrütün kesim tekniğine göre değişiklikler gösterir. Zümrüt taşı opak bir taş olup ışığı en iyi yansıtan haline getirilmesi için markiz kesim, damla kesim ve oval kesim yöntemlerinden biri seçilir. Zümrüt taşının yeşil ışıltısının ön plana çıktığı tasarımlar, pırlantalar eklenerek farklı modeller elde edilir. Markiz kesim pırlantalar birbirine eklenerek zümrüt taşı etrafında yaprak ve yıldız motifleri oluşturulur. Sizler için hazırladığımız aşağıdaki rehber, zümrüt ışıltısını doyasıya üzerinizde taşıyacağınız pırlanta zümrüt modelleri arasından en doğru seçimi yapmanıza yardımcı olabilir.

Pırlanta Zümrüt Kelepçe Bileklik Modelleri

Pırlanta zümrüt kelepçe bileklik modelleri, şekil itibariyle bilekliğin kolunuzda hareketlerinize bağlı olarak öne ve arkaya çok fazla gidip gelmesini engeller. Bilezik kullanmayı sevmeyen ve takılarının kolunda çok hareket etmesini istemeyen kullanıcılar için kelepçe formundaki modeller idealdir. Gösterişten uzak, zarafeti ön plana çıkarmayı seven zümrüt taşlı bir bileklik arayışındaysanız Damla Kesim Pırlanta Zümrüt Kelepçe modeli size göre bir seçim olabilir. Yeşil denizlerden berrak bir su damlasını andıran 0.50 karatlık zümrüt taşı, baget ve yuvarlak kesim pırlantalarla süslenen beyaz altın kelepçe bileklik, zarif pırlanta zümrüt kelepçe bileklik modellerindendir.

Yarım Tur Pırlanta Zümrüt Bileklik Modelleri

Yarım tur pırlanta zümrüt bileklik modelleri, bileğin tam üstünü saran ışıltılı pırlanta ve zümrütlerle dikkat çeker. Tamtur pırlanta zümrüt bileklik modelleri ise zümrüt ve pırlantaların su yolu bileklikler gibi ardı sıra dizildiği modellerdir. Lizay Pırlanta’nın yarım tur ve tamtur pırlanta zümrüt bileklik modelleri arasından aşağıdaki modeller ilginizi çekebilir.

1.13 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik Yumuşak çizgilerin kendini gösterdiği pırlanta zümrüt bileklik modelinde oval kesim zümrüt taşı, yuvarlak kesim pırlanta montür ve yuvarlak kesim beyaz altın bileklik detayı dikkat çeker. Özel davetlerde, tercih edeceğiniz 1.13 karat oval kesim zümrüt taşının pırlantalarla beraber kuşatıcı görüntüsü, esnek ve kuşatıcı kişiliğinizi yansıtır.

Pırlantalarda keskin uçlar ve sivri köşeler bir yıldız ve güneş görünümü oluşturur. Bununla beraber disiplinli ve kuralcı kişiliğinizin de birer yansımasıdır. Kraliyet taçlarında sıklıkla kullanılan markiz kesim detarlı pırlanta ve zümrüt taşlar, mücadeleci ve net bir karakterin izlenimini verir. Tasarımında özel kraliyet koleksiyonlarından esinlenilen pırlanta zümrüt bileklik 1.19 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik modeli aradığınız takı olabilir.

Damla Kesim Pırlanta Zümrüt Bileklik Modelleri

Damla kesim pırltanta zümrüt bileklikler dengeli bir mizacın temsilidir. Zümrüt taşının bir yanının yuvarlak bir yanının ise keskin kesildiği bu yöntem, yüzyıllardır zümrüt ve diğer değerli taşlar arasında en sık tercih edilen şekildir. Lizay Pırlanta, pırlanta zümrüt bileklik modelleri arasında damla kesim pırlanta zümrüt bileklik modellerine geniş bir tasarım çeşitliliği sunar.

Bileklikte tek bir zümrüt taşı ile yetinemeyenler için özel tasarlanan Tamtur Damla Kesim Pırlanta Zümrüt Bileklik modeli, bileği tamamen saran, yatay konumlandırılmış damla kesim zümrüt ve zümrüt taşlarının arasına konumlandırılan pırlantalardan oluşur. 5.93 karatlık zümrüt pırlantaların ihtişamlı görüntüsüyle zümrüt bileklik kombinlerinizin beğeni toplayan detayı olur.

Geleneksel ve zamanı aşan klasikleşmiş bi model olan damla kesim zümrüt taşının pırlantalarla bezendiği tasarım, Osmanlı hanedanlarından Hürrem Sultan’ın kullandığı damla kesimden ilham alır. 1.40 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik modeli, bileği tamamen saran pırlantalarla gelenekselle moderni birleştirir. Ağır ve zarif bir görünümü olan pırlanta zümrüt bileklik yıllarca modası geçmeyecek tasarımlardandır.

Pırlanta Zümrüt Bileklik

Lizay Pırlanta, pırlanta zümrüt bileklik modellerinde hem klasik hem de modern çizgiler taşır. Geçmişle bugünün harmanlandığı pırlanta zümrüt bileklik modelleri herkesin beğenisine hitap eder. Beyaz altının, pırlanta ışıltısı ve zümrüt taşının yeşil tonlarıyla görsel bir şölene dönüştüğü pırlanta zümrüt bileklikler kendinizi ve sevdiklerinizi ödüllendirmenin en şık yollarından biridir. Güzel anlarınızı anımsatacak nesiller boyu aile yadigarına dönüştürülebilecek eşsiz bir takı arıyorsanız Lizay Pırlanta’nın pırlanta zümrüt bileklik modellerini inceleyebilirsiniz.