0.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Sarkan Küpe
Ürün Kodu : DE39278
%0
36.120 TL
36.120 TL
PEŞİN FİYATINA 12.040 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Sarkan Küpe T10191
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.67 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.31 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işıltıyı ve hareketi kusursuz bir dengede buluşturan bu tasarım, her bakışta dikkat çekiyor. Sarkan formun yarattığı zarif akış, pırlantanın parlaklığıyla daha da etkileyici hale geliyor. Şıklığını detaylarla ortaya koymayı sevenler için özel olarak tasarlanmıştır. Bazı ışıklar yalnızca parlar, bazıları ise büyüler.
0.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Sarkan Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1,67 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, kelebek (butterfly) kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu yaygın kullanılan kapama mekanizması, küpenin kulağa pratik ve konforlu bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlar. Doğru kullanımda küpenin güvenli şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.31 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar beyaz altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Sarkan Küpe
PEŞİN FİYATINA 12.040 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.120 TL
36.120 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DB15984
Ürün Kodu : DR186288
0.19 Karat Pırlanta Sıra Taşlı Trend Yüzük
%0
30.024 TL
30.024 TL
Ürün Kodu : DN65367
0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Trend Kolye
%0
37.776 TL
37.776 TL