0.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Sarkan Küpe T10191 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.67 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.31 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işıltıyı ve hareketi kusursuz bir dengede buluşturan bu tasarım, her bakışta dikkat çekiyor. Sarkan formun yarattığı zarif akış, pırlantanın parlaklığıyla daha da etkileyici hale geliyor. Şıklığını detaylarla ortaya koymayı sevenler için özel olarak tasarlanmıştır. Bazı ışıklar yalnızca parlar, bazıları ise büyüler.