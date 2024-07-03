0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye T5013 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zamansız detaylarıyla göz dolduran bu tasarım, sofistike bir zevkin ifadesidir. İncelikle seçilmiş taş dizilimi ve dengeli formuyla sadelikten gelen ihtişamı yansıtır. Her mevsim ve her stilin vazgeçilmez tamamlayıcısı olabilecek bu zarif parça, kendine güvenen stilin anahtarıdır.