1.89 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe T3751 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.65 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Blue Topaz

Ağırlık : 1.83 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın estetik görünüm ifadesiyle sunulan pırlanta taşlı küpe, şıklığınızı tamamlayacak eşsiz bir seçenektir. Kaliteli işçilik ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu küpe, her anınıza değer katacak. Lizay Pırlanta'nın özenle seçtiği taşlarla hazırlanan bu muhteşem küpe, size özel bir tarz sunuyor. Şimdi Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonunda yer alan bu harika küpeyi keşfedin ve şıklığınızı tamamlayın.