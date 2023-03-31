0.22 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T1783 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.72 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan detay dokunuşlar ile süslenmiş, pırlanta tektaş kolye, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu muhteşem takı parçası, her anınıza değer katarken, tarzınızı da yansıtmanızı sağlıyor. Sizi büyüleyecek olan bu kolye, özel anlarınıza unutulmaz bir dokunuş katacak.