Lizay Mücevher Kutusu
Ürün Kodu : CA01646
2.490 TL
PEŞİN FİYATINA 830 TL x 3 Taksit
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Lizay Mücevher Kutusu T5313
Lizay Mücevher Kutusu, estetik inceliklerin sanatını yansıtan eşsiz bir koleksiyon sunuyor. Her bir parça, özenle seçilen değerli taşlar ve zarif tasarımlarla birleştirilerek, benzersiz bir estetik deneyim sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı en iyi şekilde ifade etmek için Lizay Mücevher Kutusu'ndaki sanat eserlerini keşfedin.
Lizay Mücevher Kutusu Sıkça Sorulan Sorular#YOK
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Lizay Mücevher Kutusu
PEŞİN FİYATINA 830 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.490 TL
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