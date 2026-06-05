0.29 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR171910
%0
48.864 TL
48.864 TL
PEŞİN FİYATINA 16.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.29 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T10247
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.48 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.29 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Damla kesimin akıcı silueti, ışığı büyüleyici bir şekilde yansıtarak bu yüzüğü unutulmaz kılıyor. Her detayında incelik hissedilen tasarım, duyguların zarif bir sembolü olarak öne çıkıyor. Şıklığını gösterişten değil, kusursuz oranlarından alıyor. Bazı duyguların şekli olsaydı, damla kadar zarif olurdu.
0.29 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 16.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
48.864 TL
48.864 TL
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