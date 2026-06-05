0.29 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T10247 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.48 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.29 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Damla

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Damla kesimin akıcı silueti, ışığı büyüleyici bir şekilde yansıtarak bu yüzüğü unutulmaz kılıyor. Her detayında incelik hissedilen tasarım, duyguların zarif bir sembolü olarak öne çıkıyor. Şıklığını gösterişten değil, kusursuz oranlarından alıyor. Bazı duyguların şekli olsaydı, damla kadar zarif olurdu.