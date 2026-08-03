Altın Bombeli Erkek Alyans - 5 mm
Ürün Kodu : M316895
Seçiniz
%0
29.036 TL
29.036 TL
PEŞİN FİYATINA 9.679 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Bombeli Erkek Alyans - 5 mm T10685
14 Ayar, Altın, 2.85 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altının asaletini 5 mm bombeli tasarımla buluşturan bu erkek alyansı, güçlü ve zarif bir duruş sunuyor. Kaliteli işçiliğiyle tarzınızı öne çıkarın, aşkınızı taçlandırın
Altın Bombeli Erkek Alyans - 5 mm
PEŞİN FİYATINA 9.679 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
29.036 TL
29.036 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N173381
Altın Su Yolu Gerdanlık
%0
29.822 TL
29.822 TL
Ürün Kodu : E1141652
Altın Su Yolu Küpe
%0
12.000 TL
12.000 TL
Ürün Kodu : B352039
Altın Su Yolu Bileklik
%0
16.500 TL
16.500 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL