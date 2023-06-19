DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

Lizay Mücevher Kutusu

Ürün Kodu : JB0001
%0
3.490 TL
3.490 TL
PEŞİN FİYATINA 1.163 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

Tükendi

Gelince Haber Ver
Tahmini Gönderi: 5 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
Aynı Gün Kargo ürünlerini görmek için tıklayınız.
Ürün Açıklaması

Lizay Mücevher Kutusu T3728

Lizay Mücevher Kutusu, estetik inceliklerin sanatını yansıtan eşsiz bir koleksiyon sunuyor. Her bir parça, özenle seçilen değerli taşlar ve zarif tasarımlarla birleştirilerek, benzersiz bir estetik deneyim sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı en iyi şekilde ifade etmek için Lizay Mücevher Kutusu'ndaki sanat eserlerini keşfedin.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

Lizay Mücevher Kutusu Sıkça Sorulan Sorular

1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Kimyasal maddelerden ve parfümden uzak tutulması önerilir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Lizay Mücevher Kutusu
PEŞİN FİYATINA 1.163 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
3.490 TL
3.490 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
Banner
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu :  CA01646
Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta - Timeless
Lizay Mücevher Kutusu
2.490 TL
Sepete Ekle
830 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N082209
Altın Minimal Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy Altın Minimal Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy (1)
Altın Minimal Kalp Kolye
%0
12.172 TL
12.172 TL
Sepete Ekle
4.057 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E145808
Altın İncili Küpe - Lizay Pırlanta - Joy Altın İncili Küpe - Lizay Pırlanta - Joy (1)
Altın İncili Küpe
%0
14.008 TL
14.008 TL
Sepete Ekle
4.669 TL x 3 Taksit
T-Soft Premium