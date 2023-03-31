0.15 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T2994 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.31 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm Zamanı ile Pırlanta Beştaş Yüzük| Lizay Pırlanta, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren eşsiz bir tasarım sunuyor. Bu yüzük, pırlanta taşlarıyla bezenmiş beştaş detayıyla dikkat çekiyor. Minimalist tarzıyla öne çıkan bu yüzük, her stil ve her durum için mükemmel bir seçenek Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu yüzük, size özel bir parça olacak. Şimdi minimalizm ve pırlantanın eşsiz uyumunu keşfedin!