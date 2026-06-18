5.71 Karat Siyah Taşlı Su Yolu Gerdanlık
Ürün Kodu : DN52589
%0
208.152 TL
208.152 TL
PEŞİN FİYATINA 69.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
5.71 Karat Siyah Taşlı Su Yolu Gerdanlık T10427
Altın, 14 Ayar, 15,35 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 5.71 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Işıltının boynunuzda kesintisiz bir akışa dönüştüğü bu su yolu gerdanlık, görkemli tasarımıyla büyülüyor. Yan yana dizilen siyah taşlar, her açıdan farklı bir derinlik ve ihtişam hissi yaratıyor. Davetlerden özel kutlamalara kadar her ortamda güçlü bir stil ifadesi sunuyor.
5.71 Karat Siyah Taşlı Su Yolu Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 69.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
208.152 TL
208.152 TL
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