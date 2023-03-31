0.10 Karat Pırlanta Zincir Baget Yüzük T3353 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.79 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta trend yüzük, eşsiz zarafetiyle göz kamaştırıyor. Bu şık ve modern tasarım, her tarza uyum sağlayarak sizin stilinizi yansıtıyor. Kendinizi özel hissetmek ve zarafetinizi ön plana çıkarmak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz. Kaliteli malzeme ve işçilikle üretilen bu yüzük, hem şıklığıyla hem de değeriyle dikkat çekiyor. Siz de bu eşsiz parçayı takarak her ortamda göz alıcı bir görünüm elde edebilirsiniz.