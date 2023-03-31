0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T2999 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.22 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan Dünya ile Pırlanta Beştaş Yüzük, Lizay Pırlanta kalitesi ve zarafetiyle tasarlanmıştır. Bu şık yüzük, beş adet pırlanta taşıyla süslenmiştir ve her anınıza büyüleyici bir parlaklık katacaktır. Lizay Pırlanta'nın özgün tasarımı ve yüksek kalitesiyle, bu yüzük her kadının hayallerini süsleyen bir aksesuardır. Şimdi siz de bu eşsiz güzellikteki pırlanta beştaş yüzüğü keşfedin ve stilinize zarafet katın.