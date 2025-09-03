1.00 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T6040 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.35 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.00 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern çizgileriyle tasarlanan bu yarımtur yüzük, şıklığı ve zarafeti bir arada taşır. Işığı kusursuz yansıtan tasarımı, sofistike bir duruş için ideal bir seçenektir.