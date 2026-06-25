Altın Kalp Anahtar Kolye
Ürün Kodu : N179806
%0
7.548 TL
7.548 TL
PEŞİN FİYATINA 2.516 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kırmızı Mineli Kalbin Anahtarı Kolye T10487
Altın, 14 Ayar, 0.77 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kalbin anahtarı motifi, sevginin en özel anlamlarından ilham alarak tasarlandı. Kırmızı mine detayı, tasarıma sıcak ve romantik bir dokunuş katarken altının zarafetiyle dengeli bir bütünlük oluşturuyor. Anlam yüklü sembolü sayesinde unutulmaz bir hediye alternatifi sunuyor. Bazı kapıları yalnızca sevgi açar.
Altın Kalp Anahtar Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.516 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
7.548 TL
7.548 TL
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