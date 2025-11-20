Altın Taşlı Halka Küpe T9308 Altın, 14 Ayar, 7.23 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Taşlı Halka Küpe pırıl pırıl taş detaylarıyla, her anınıza ışıltılı ve zarif bir dokunuş katıyor.Günlük kombinlerinize zarif bir dokunuş katarken, özel davetlerde de göz alıcı bir tamamlayıcı olarak stilinizi ön plana çıkarıyor. Minimal ama etkileyici tasarımıyla her anınıza sofistike bir ışıltı ekliyor.