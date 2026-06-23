Gümüş İşlemeli Kırmızı Siyah Tesbih T10458 Gümüş, 925 Ayar, 13.38 gr



Bir tarafında La İlahe İllallah Muhammeden Resulluah, bir tarafında besmele yazmaktadır. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kırmızı ve siyahın güçlü uyumu, bu işlemeli tesbihe ilk bakışta dikkat çeken karakteristik bir görünüm kazandırıyor. İnce işleme detayları, geleneksel zanaatı modern bir estetikle buluştururken her tanede özenli bir işçiliği hissettiriyor. Dengeli renk geçişleri sayesinde hem günlük kullanımda hem de koleksiyonlarda özel bir yere sahip olmaya adaydır. Güçlü duruşu, detaylarında saklıdır.