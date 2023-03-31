0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3432 Rose Altın, 14 Ayar, 1.44 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın ışıltılı ve çağdaş seçeneklerinden biri olan ile Pırlanta Trend Yüzük, şıklığınızı tamamlayacak bir tercih. Bu muhteşem yüzük, zarif tasarımıyla göz kamaştırırken, pırlantanın eşsiz ışıltısıyla da dikkatleri üzerinize çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza modern bir dokunuş katmak için bu trend yüzüğü tercih edebilirsiniz. Lizay Pırlanta kalitesiyle tasarlanan bu yüzük, sizin için mükemmel bir seçenek olabilir.