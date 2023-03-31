3.38 Karat Pırlanta Safir Kelepçe T931 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.16 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.33 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 3.05 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta safir kelepçe-stil sahibi tasarım, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu eşsiz tasarım, herhangi bir görünümü tamamlayacak ve dikkatleri üzerinize çekecektir. Pırlanta ve safirin mükemmel uyumuyla, bu kelepçe-stil sahip olduğunuz her şeyi daha da özel kılacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için bu benzersiz tasarımı kaçırmayın.