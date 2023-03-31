0.28 Karat Pırlanta Baget Yüzük T444 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.42 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak







Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu şık ve zarif pırlanta baget yüzük, ince detaylarıyla göz kamaştırıyor. Pırlanta taşıyla her anınıza değer katarken, şıklığınızı da tamamlıyor. İnce ve şık detaylarla tasarlanan bu yüzük, her stilinize mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Kendinizi özel hissetmek için bu benzersiz pırlanta yüzüğü tercih edin.