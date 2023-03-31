0.46 Karat Pırlanta Tria Kolye T1898 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.33 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce modern elegans izleri taşıyan bu şık tria kolye, pırlanta ile tasarlanmıştır. Bu zarif ve şık kolye, herhangi bir görünümü tamamlayacak ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katacaktır.