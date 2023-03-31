0.19 Karat Pırlanta Baget Bileklik T185 Beyaz Altın, 8 Ayar, 5.43 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik Sanat ile tasarlanmış, pırlanta baget bileklik Lizay Pırlanta'da! Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklik, her anınıza değer katmak için ideal bir seçimdir. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu benzersiz bileklik, şıklığınızı tamamlayacak ve göz kamaştıracak. Şimdi siz de Lizay Pırlanta'nın ifadesini kullanarak bu özel bilekliği hemen keşfedin!