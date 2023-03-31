1.63 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe T2162 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.63 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Parıltılı Zarafet ile Pırlanta Su Yolu Küpe, zarif ve şık bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Bu küpeler, pırlanta taşlarıyla süslenmiştir ve her adımda ışıltılarıyla dikkat çeker. Sadece bir çift küpe ile herhangi bir kıyafeti anında daha şık hale getirebilirsiniz. Parıltılı Zarafet ile Pırlanta Suyolu Küpe, her kadının gardırobunda olması gereken bir aksesuardır. Şimdi satın alın ve stilinizi tamamlayın!