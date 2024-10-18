0.91 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
Ürün Kodu : DN49301
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69.528 TL
69.528 TL
PEŞİN FİYATINA 23.176 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.91 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye T5234
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.96 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.55 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Baget
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 0.14 Karat
Kesim : Damla
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 0.22 Karat
Kesim : Markiz
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Derin tonların göz alıcı ışıltısıyla tasarlanan bu parça, boynunuzda fark yaratan asil bir duruş sergiler. Her detayıyla zarafeti yansıtan bu tasarım, klasik stilin modern yorumu niteliğindedir.
0.91 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.96 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Kolyede toplam 0.91 karat ağırlığında, F-G renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta ve safir taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan safir taşlar ise laboratuvar üretimidir.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 0.91 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.91 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
PEŞİN FİYATINA 23.176 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.528 TL
69.528 TL
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