0.10 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T9327 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.53 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Damla tektaş yüzük, pırlantanın en romantik formunu parmağınıza taşıyor. Su damlasının saflığını simgeleyen bu özel kesim, zarafeti ve naifliği bir arada sunuyor. Günlük şıklığınızın ayrılmaz bir parçası olmaya aday, zamansız ve duru bir tercih.