0.10 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DRM125
%0
25.392 TL
25.392 TL
PEŞİN FİYATINA 8.464 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.10 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T9327
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.53 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.10 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Damla tektaş yüzük, pırlantanın en romantik formunu parmağınıza taşıyor. Su damlasının saflığını simgeleyen bu özel kesim, zarafeti ve naifliği bir arada sunuyor. Günlük şıklığınızın ayrılmaz bir parçası olmaya aday, zamansız ve duru bir tercih.
0.10 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.53 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzük ölçüsü yapılabiliyor mu?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.1 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, H renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- H renk ve SI berraklık değerleri ne anlama gelir, satın alma kararında neden önemli?
4- Pırlanta renk skalası D (tamamen renksiz) ile Z (belirgin sarı) arasında uzanır; H renk neredeyse renksiz kategorisindedir ve günlük ışıkta sarılık gözle fark edilmez. SI berraklık 10x büyütme altında az sayıda mikroskobik inklüzyon bulunduğunu, çıplak gözle ise kusursuz göründüğünü ifade eder. İkisi bir arada orta-üst segment pırlantanın güvencesidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.10 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.464 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.392 TL
25.392 TL
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