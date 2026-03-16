1.18 Karat Pırlanta Damla Taşlı Blue Topaz Küpe T9791 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2,37 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Blue Topaz

Ağırlık: 1.09 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Damla kesim blue topaz taşları, pırlanta detaylarıyla kulaklarınızda hayat buluyor. Beyaz altının ışıltısıyla desteklenen bu küpeler, yüzünüze taze, aydınlık ve dinamik bir ifade kazandırıyor. Günlük hayatında bile lüksten ve kaliteden vazgeçmeyenler için ideal bir dokunuş olan bu tasarım, zarafeti doğallıkla harmanlıyor.