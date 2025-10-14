Altın Zincirli Yonca Kolye T7469 Altın, 14 Ayar, 4,77 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yonca figürüyle tasarlanmış bu altın kolye, şans ve zarafeti bir arada sunar. İnce zincir detayıyla modern ve zarif bir görünüm yakalar. Günlük kullanıma ve özel anlara kolaylıkla uyum sağlayan, her stile anlam katan özel bir aksesuardır.