0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye T235 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.63 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.01 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve zarafet sanatını yansıtan bu pırlanta baget kolye, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçimdir. Sadelik ve incelik arayanlar için ideal olan bu kolye, her türlü kıyafetinizle mükemmel bir uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlarda tercih edebileceğiniz bu kolye, sizin tarzınızı yansıtacak ve sizi farklı kılacaktır.