3.34 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe T5416 Beyaz Altın, 14 Ayar, 10.06 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.49 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Damla Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 2.36 Karat

Kesim : Oval

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Yakut Kelepçe, yakutun büyüleyici kırmızısı ve pırlantaların ışıltısıyla zarafeti yansıtıyor. Özel tasarımıyla klasik ve modern şıklığı bir araya getiren bu kelepçe, stilinize asil bir dokunuş katıyor. Zamansız bir ihtişam sunan bu mücevher, özel anlarınıza değer katıyor.