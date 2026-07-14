Altın Anka Kuşu Kolye Ucu
Ürün Kodu : P133877
%0
56.848 TL
56.848 TL
PEŞİN FİYATINA 18.949 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Anka Kuşu Kolye Ucu T10573
14 Ayar, Altın, 5.23 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yeniden doğuşun ve efsanevi gücün simgesi, narin kanat detaylarının estetiğiyle hayat buluyor. Anlamlı figürün kazandırdığı aura, tasarıma ilham verici ve derin bir boyut katıyor. Stiline hikayesi olan güçlü bir dokunuş eklemek isteyenler için.
Altın Anka Kuşu Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 18.949 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
56.848 TL
56.848 TL
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