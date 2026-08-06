Altın Mavi Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe
Ürün Kodu : E1147605
%0
17.340 TL
17.340 TL
PEŞİN FİYATINA 5.780 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mavi Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe T10810
14 Ayar, Altın, 1.59 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Mavi Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe, mavinin huzur veren tonunu zarif zincir detayının akıcı ritmiyle buluşturuyor. Kulağınızda çabasız, renkli ve iddialı bir duruş.
Altın Mavi Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.780 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.340 TL
17.340 TL
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