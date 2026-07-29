Altın Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : R154978
Seçiniz
%0
12.104 TL
12.104 TL
PEŞİN FİYATINA 4.035 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Yüzük T10647
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.21 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Abartıya kaçmadan tüm dikkatleri üzerine çeken rafine bir duruş. Kendinize hak ettiğiniz lüksü ve ayrıcalığı sunmak için mükemmel bir tercih.
Altın Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 4.035 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.104 TL
12.104 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N158142
Altın Tektaş Kolye
%0
15.504 TL
15.504 TL
Ürün Kodu : E1126486
Altın Tektaş Küpe
%0
12.512 TL
12.512 TL
Ürün Kodu : B353534
Altın Taşlı Trend Bileklik
%0
107.372 TL
107.372 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL